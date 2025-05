Stop zanzare informazioni al mercato

Domani mattina a Camucia appuntamento informativo per parlare di protezione dalle zanzare. Ad organizzarlo ci pensa l’amministratrazione comunale insieme agli esperti della società Anticimex che saranno a disposizione per fornire indicazioni sui corretti comportamenti da tenere, distribuire volantini informativi e bustine di pastiglie antilarvale. "Negli ambienti pubblici come strade e piazze del territorio - dichiara l’assessore all’Ambiente Paolo Rossi - gli addetti della società che abbiamo incaricato, effettuano periodicamente i trattamenti antilarvali che contrastano la proliferazione delle zanzare. Tuttavia, come indicato nella specifica ordinanza sindacale del marzo scorso, anche cittadini e imprese devono fare la loro parte per evitare di creare, anche involontariamente, le condizioni ideali alla loro diffusione". Le indicazioni sono riassunte nel materiale informativo che verrà consegnato, insieme alle pasticche antilarvali, giovedì mattina fra le 9 e le 12 nello stand informativo allestito all’interno del mercato settimanale di Camucia. "La sola lotta alle zanzare che abbia efficacia è quella che agisce sulle uova e sulle larve", confermano gli esperti. "È quindi fondamentale intervenire nei focolai dove questi insetti si riproducono e cioè nell’acqua stagnante e nell’acqua a lento scorrimento. Per questo il Comune attiva annualmente trattamenti periodici di disinfestazione larvale nei fossi e in tutte le caditoie stradali in vie, piazze e strutture pubbliche secondo un calendario prestabilito, avviato in primavera e adattato per garantire la massima efficacia tenendo conto anche dei fattori climatici".