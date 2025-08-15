Staffetta per la piccola Ester. Biberon di latte e coccole per salvare la scimmietta

di Sonia FardelliPOPPIStaffetta tra animali e umani allo zoo di Poppi per salvare un cucciolo di bertuccia, altrimenti condannato alla morte. E’ la storia Ester, nata da Silvana, una femmina che aveva affrontato prima della maternità una grave disabilità causata dall’amputazione di un arto.

Appena nata Ester viene accolta dalla mamma con tenerezza e nonostante la grave disabilità Silvana riesce, seppur a fatica, ad accudirla e allattarla. Ma ben presto Silvana perde il latte e la sopravvivenza della piccola è in grave pericolo. L’affida subito alla nonna Beathy sperando che possa aiutarle e la scimmia più anziana tiene in braccio la piccola, senza mai lasciarla per ore e ore. I gestori dello zoo assistendo a tutto questo, si rendono conto che qualcosa non va. Scoprono subito la mancanza di latte in Silvana e intervengono con latte artificiale e badando alla piccola bertuccia giorno e notte, proprio come si fa con un qualsiasi neonato.

"Ci siamo presi immediatamente cura di Ester - dice Elisabetta Mattoni - dandole il latte con il biberon e sostituendosi alla sua madre naturale in tutto e per tutto insegnandole anche la pulizia e altre pratiche animali. L’obiettivo è infatti quella di riportarla il prima possibile nel gruppo di bertucce e farla unire alla mamma Silvana e alla nonna Beathy".

Il miracolo è presto avvenuto. Una volta tornata nel branco, la nonna Beathy l’accoglie subito e presto anche la mamma Silvana capisce e la riprende con sé, accudendola giorno dopo giorno. Lasciando però che di tanto in tanto gli umani si prendano cura della piccola allattandola. "Ester cresce forte, amata da due famiglie: quella biologica e quella umana - dice Elisabetta Mattoni - Con la sua storia, diventa ambasciatrice della sua specie, sempre più minacciata, ma ancora piena di speranza. La bertuccia è una delle specie animali a rischio di estinzione. Negli ultimi 25 anni la popolazione mondiale di queste scimmie è diminuita del 50% . Per i conflitti con gli agricoltori, il disboscamento ed il commercio illegale. Le madri vengono uccise per vendere i piccoli ai turisti. La storia di Ester va controcorrente. In un rapporto i cui l’uomo aiuta e salva la vita di questa piccola bertuccia".