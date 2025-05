Social Movie. Al festival c’è Marcorè

Presentata la sesta edizione del festival Officine Social Movie che si svolgerà al Cinema Eden di Arezzo dal 3 all’8 giugno. Obiettivo della rassegna, promuovere solidarietà, accoglienza, inclusione e diversità culturale attraverso il linguaggio del cortometraggio.

La sesta edizione del concorso e festival di cinema e audiovisivo dedicato alle tematiche del sociale e dell’impegno civile, torna con un ricco programma di proiezioni e incontri dedicati ai valori della solidarietà, dell’accoglienza, dell’inclusione, della diversità culturale e dei diritti umani. L’ingresso è gratuito per tutti gli eventi in sala, con l’accoglienza di Orchestra Multietnica di Arezzo e Officine della Cultura, ideatori e curatori del progetto, insieme agli studenti del Liceo Artistico “Piero della Francesca” di Arezzo, fin dalla prima edizione impegnati nell’organizzazione e nella promozione del concorso e del festival con un apposito percorso didattico lavorativo.

Ospiti principali di quest’attesa edizione saranno Neri Marcorè, per presentare il film “Zamora”, Michele Rovini con “Oltre tutto”, Ettore Mengozzi, autore e protagonista di “Sindrome Italia”, Carmine Agnone, Visual Effect Artist vincitore del David di Donatello 2025, Ottavia Virzì, produttrice, Riccardo Cremona e Matteo Keffer, registi e Beatrice Pepe, protagonista di “Come se non ci fosse un domani”, Gianluca e Donatella Della Ratta per “Gen_” e Yuri Tuci, protagonista di “La vita da grandi” accanto a Matilde De Angelis.

"Siamo fieri di celebrare la sesta edizione di un Festival che riesce ogni anno a trasformare lo schermo del Cinema Eden in un megafono per le voci meno ascoltate. I cortometraggi, con la loro concentrazione emotiva e narrativa, sono lo strumento perfetto per raccontare storie di coraggio, empatia e cambiamento. Vi aspettiamo numerosi in sala – e online – per condividere insieme un’esperienza di cinema che fa bene al cuore e alla comunità" ha detto Luca Roccia Baldini, Direttore Artistico del Festival e Presidente dell’Orchestra Multietnica di Arezzo.

L’appuntamento inaugurale per martedì 3 giugno alle 20:30 con la proiezione del film “Zamora” di e con Neri Marcorè, presente in sala.

Angela Baldi