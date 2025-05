Alloggi Erp: la graduatoria provvisoria sul sito del Comune

Arezzo, 21 maggio 2025 – Fino alle 13 di mercoledì 4 giugno è in pubblicazione la graduatoria provvisoria composta dalle domande degli aspiranti assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Come previsto dalla normativa in materia di trasparenza e semplificazione amministrativa (Legge n. 241/1990), il Comune di Arezzo non inoltrerà comunicazioni personali all’indirizzo dei singoli interessati circa il punteggio attribuito o le eventuali cause di esclusione. L

a graduatoria può essere consultata nel sito del Comune di Arezzo all’indirizzo https://www.comune.arezzo.it/notizie/bando-2024-edilizia-residenziale-pubblica-case-popolari-pubblicazione-graduatoria .

Per informazioni circa la collocazione o l’esclusione dalla graduatoria, è possibile telefonare dalle 11.00 alle 13.00 ai numeri 0575377295-0575377173 oppure scrivere una mail all’indirizzo: [email protected]

Può essere presentata una richiesta di riesame, chiedendo di ottenere una diversa valutazione della propria istanza: a tale scopo possono essere presentati nuovi documenti purché relativi a condizioni soggettive ed oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando (25 ottobre 2024) e dichiarate nella domanda.

Le eventuali richieste di riesame dovranno essere consegnate a mano e protocollate presso lo Sportello Unico, oppure spedite per posta al seguente indirizzo: “Commissione Comunale per l’Edilizia Residenziale Pubblica, Comune di Arezzo, Piazza A. Fanfani 1, 52100 Arezzo.” oppure inviate per Posta Elettronica Certificata PEC all'indirizzo "[email protected]".

Si raccomanda il rispetto del termine delle ore 13:00 del 4 giugno 2025: infatti, in ogni caso, non farà fede il timbro postale e il Comune non risponderà per le richieste non pervenute o pervenute fuori termine a causa di disguidi di qualunque genere.