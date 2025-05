“La Rosa Gialla”. Spettacolo al Teatro San Martino di Levane

Arezzo, 21 maggio 2025 – Teatro brillante a Levane: in scena “La Rosa Gialla” con la compagnia La Fraschetta Appuntamento con il teatro amatoriale venerdì 23 maggio 2025 alle ore 21:15 presso il Cinema-Teatro San Martino, in Via del Castello a Levane (AR). Sul palco salirà la compagnia teatrale amatoriale La Fraschetta di Bucine, che proporrà al pubblico La Rosa Gialla, una commedia brillante in due atti scritta da Camillo Vittici. Lo spettacolo promette sorrisi e colpi di scena grazie a una trama vivace ea un cast affiatato composto da interpreti del territorio. A interpretare Amanda, l'ironica portinaia protagonista della storia, sarà Gianna Del Cucina. Accanto a lei, Tiziana Bigiarini vestirà i panni di Rosamunda, madre di Amanda, mentre Maria Stella, Daniela Francini e Caterina Foggi daranno vita alle tre colorite condomine Giuditta, Federica e Teresina. Completano il cast Sauro Bartolini nel ruolo di Giuseppe, marito di Giuditta; Marco Latini, che sarà Gerardo, marito di Federica; e Giulio Bartolini nel ruolo di Guido, marito di Teresina. Erica Ferrara interpreterà infine Gustavo, un singolare colonnello che promette di movimentare la scena. Il costo del biglietto è di 8 euro per l'intero, mentre i bambini sotto i 12 anni potranno usufruire della riduzione a 6 euro. Una serata di buonumore e teatro popolare, per trascorrere qualche ora in compagnia all'insegna della cultura e del divertimento.