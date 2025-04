Sicurezza, oltre mille controlli nelle aziende

I numeri descrivono il fenomeno. Per la sicurezza sul lavoro sono state 3.775 le ispezioni effettuate nel 2024 nelle tre province in cui è suddivisa la Asl Toscana Sud est. Che fa il punto sull’attività di vigilanza su Arezzo, Siena e Grosseto in occasione della giornata mondiale della Sicurezza e della Salute sul Lavoro. Le ispezioni hanno coinvolto tutti i settori. Tra questi, 814 cantieri edili: 219 quelli trovati non a norma. Controlli anche in 3.749 aziende e su lavoratori autonomi. In totale, sono scattati 779 verbali di "non conformità delle norme relative alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro". Nel dettaglio, nella provincia di Arezzo sono state 1.249 le ispezioni eseguite in tutti i comparti, 329 cantieri edili controllati (di cui 105 risultati non a norma), 1.265 aziende e lavoratori autonomi sottoposti agli accertamenti dagli specialisti della Asl. Elevati 290 verbali per non conformità; in quella di Siena 1.213 ispezioni in tutti i comparti, 266 cantieri edili controllati (57 risultati non a norma), 1.309 aziende e lavoratori autonomi esaminati, 244 verbali per non conformità. Leggermente più alto il trend nella provincia di Grosseto: 1.313 ispezioni compiute in tutti i settori, 219 cantieri edili verificati (57 risultati non a norma), 1.175 aziende e lavoratori autonomi controllati, 245 verbali comminati per non conformità.

"Questi dati dimostrano quanto sia necessario mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza, in particolare nei comparti ad alto rischio - spiega Domenico Viggiano, direttore del Dipartimento di Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro della Asl Toscana Sud est - La vigilanza è un pilastro fondamentale, non deve essere vissuta come repressione ma come un aspetto cruciale dell’attività di prevenzione". Per il 2025 l’Azienda sanitaria ha già programmato oltre 3.500 ispezioni, di cui 1.100 a Siena, 1.400 su Arezzo e oltre mille su Grosseto.

E in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, oggi in Valdichiana, alla tenuta di Cesa, sede di Ente Terre Regionali Toscane è in programma un convegno organizzato da Regione Toscana, Asl Sud est e Inail sull’esposizione lavorativa degli addetti alla "cura del tabacco Kentucky", tecnica particolare che rappresenta una fase cruciale del processo di produzione dei sigari nella Valtiberina. "Il processo di produzione - spiega la Asl - può comportare l’esposizione di lavoratrici e lavoratori ad un’atmosfera con carenza di ossigeno ed agenti chimici pericolosi".

Presenti, tra gli altri, l’assessore regionale alla salute, Simone Bezzini, e l’assessora regionale all’agricoltura, Stefania Saccardi.