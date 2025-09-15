Il Pd di San Giovanni sulle elezioni regionali. “Inaccettabile la faccia tosta di qualcuno...”

Arezzo, 15 settembre 2025 – Il Partito Democratico di San Giovanni Valdarno interviene con decisione sulle ultime vicende legate alle prossime scadenze elettorali, definendole senza mezzi termini un “balletto elettorale”. «In politica, come in qualunque altro ambito dell'attività umana – sottolineano i democratici sangiovannesi – è lecito e possibile esprimere apprezzamenti o critiche rispetto a una linea programmatica, ed è valida, talvolta persino doveroso, cambiando opinione se lo sviluppo delle cose lo richiede, purché ciò avvenga nei tempi ragionevoli del confronto dialettico». Il cittadino PD punta però il dito contro alcuni comportamenti che giudica inspiegabili: «Come è possibile candidarsi la sera alla carica di consigliere regionale nella lista a sostegno di un candidato presidente e, il mattino seguente, presenziare a un “Firma Day” per promuovere un referendum fortemente critico verso la riforma sanitaria che proprio quel presidente ha sostenuto e realizzato nel suo precedente mandato?».

Una domanda che si intreccia a un'altra: «Come è possibile – prosegue la nota – presentarsi a sostegno di un candidato al vertice di una coalizione di centrosinistra e contemporaneamente appoggiare iniziative politiche promosse dallo schieramento di centrodestra?». Il Partito Democratico rimarca con forza la propria distanza da questo modo di intendere la politica: «La coerenza spesso richiede coraggio, ma anche l'incoerenza, quando arriva a livelli di contraddizione così clamorosi, necessita di una dose di faccia tosta spropositata.