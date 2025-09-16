Show Coppa Ciuffenna. Qui ha vinto anche Nibali

Appuntamento di spessore con il ciclismo nella giornata di oggi in Valdarno, e più precisamente a Loro Ciuffenna, dove si correrà la classica per Elite e Under 23 denominata Coppa Ciuffenna e giunta all’84esima edizione, a dire la verità 97 se si considera la Coppa Antica. L’organizzazione è a cura della società Lorese guidata da Luciano Gambini. La partenza è in programma alle 13, per un circuito di 14,9 km da ripetere 11 volte passando per bivio Casalini, Terranuova, Penna, Loro per 163,9 chilometri complessivi.

Risultano iscritti ben 170 corridori di 26 squadre tra cui la nazionale Ucraina con Hovorun, l’Uc Monaco Montecarlo con il colombiano Velasquez, l’ucraino Basaraba, la Baix Ebre spagnola con corridori russi a iniziare da Savekin, la Zappi di matrice britannica tra le cui fila militano Wood ed Harding. Tra le italiane figurano la Hoppla Firenze con Manenti, Gialli, la Biesse Carrera con Quadriglia vincitore nella gara disputata ad inizio settembre a Cesa, la Beltrami Tre Colli, la Gallina Lucchini con Belleri e Magli, la Maltinti Empoli, l’Aran col colombiano Rubio, la Technipes Inemiliaromagna, la Solme Olmo, l’aretina Rosini che recentemente ha vinto la prima gara stagionale con Buti e tante altre ancora.

Il vincitore più prestigioso della Coppa Ciuffenna è Vincenzo Nibali primo nel 2003.