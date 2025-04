Settecento alberi per Montevarchi. L’investimento del Comune per la città

A Montevarchi sono 687 i nuovi alberi piantati sul territorio, per un investimento complessivo di 470 mila euro, di cui 153 mila finanziati direttamente dal bilancio comunale. Lo ha detto il sindaco Silvia Chiassai Martini rispondendo ad una interrogazione del Pd sulla gestione del patrimonio arboreo, alla luce di un episodio che si era verificato, lo scorso mese di gennaio, in piazza del Planetario a Levane, dove, a causa del forte vento, era caduta una grossa pianta che solo per puro caso non aveva provocato feriti. Una vicenda che aveva fatto molto discutere. Il sindaco ha ricordato che questi eventi si verificano indipendentemente dai piani di manutenzione già attivi, e che in realtà limitrofe gli stessi fenomeni hanno provocato danni ben più gravi. Proprio in piazza del Planetario, tra l’altro, un intervento di manutenzione era già stato programmato il mese successivo alla caduta. Nuove piantumazioni, rese possibili grazie ad un progetto presentato al Fondo ministeriale per lo sviluppo e la coesione, sono state effettuate nelle aree di Montevarchi Nord, Levane e Levanella. Ad oggi, sono circa 2.000 gli alberi censiti, esclusi quelli nelle aree scolastiche e nei cimiteri, che saranno oggetto di analisi in una seconda fase. I dati raccolti – Palazzo Varchi si è affidato ad un agronomo qualificato - vengono via via integrati nel Sistema Informativo Territoriale del Comune, per costruire una banca dati georeferenziata utile alla futura gestione e manutenzione. Una volta concluso il censimento, sarà avviata la fase delle valutazioni di stabilità. Si tratta di un’analisi visiva degli alberi, che consentiranno di individuare eventuali criticità strutturali, sanitarie o meccaniche, valutandone il rischio di cedimento e programmando gli interventi necessari.

I rilievi finora effettuati hanno già evidenziato 44 arbusti in stato di morte o deperimento avanzato, per i quali sono stati avviati interventi mirati che hanno interessato numerose vie cittadine, tra cui via Cavour, viale Cadorna, via Mameli, via Fratelli Cervi, via dell’Unità d’Italia e piazzale Salvatore Allende. Lavori di abbattimento anche in via Piave, via Einaudi, Giardini Regina Margherita, via Rossi e via Montenero, per un totale di sette alberi. In parallelo, continua anche la manutenzione ordinaria, affidata per lo più a ditte specializzate e, in misura minore, al personale comunale. Negli ultimi mesi si è provveduto alla potatura dei pioppi cipressini in piazzale del Planetario e al Parco Fratelli Cervi. È stato inoltre bandito un nuovo appalto per la manutenzione del verde pubblico, per un importo di 269 mila euro.