Scuola di cinema con la Palma d’oro. Il regista Panahi a Monte San Savino

È tra i più importanti registi iraniani contemporanei. Autore di capolavori che hanno segnato la storia del cinema d’impegno civile e sociale, Jafar Panahi è noto per una narrazione umanista, coraggiosa e profondamente radicata nella realtà. Sarà lui l’ospite del Comune di Monte San Savino per un evento straordinario che renderà la cittadina punto di riferimento internazionale per il cinema d’autore.

Da domani al 26 agosto, Jafar Panahi, uno dei più influenti cineasti contemporanei, sarà in provincia di Arezzo per condurre un workshop cinematografico esclusivo nell’ambito de "Le Giornate del Cinema di Monte San Savino – Laboratorio Cinematografico", un’iniziativa organizzata da Aretusa Films con il patrocinio del Comune e di Monteservizi. Il regista sarà ad Arezzo dopo la clamorosa vittoria di Panahi alla 78ª edizione del Festival di Cannes, in cui il regista iraniano ha conquistato la Palma d’Oro, consacrando ancora una volta il suo ruolo centrale nel panorama del cinema mondiale. Dalla Camera d’Or con "The White Balloon" (1995) fino alla Palma d’Oro 2025, il suo lavoro ha saputo superare barriere, censure e repressioni, conquistando un pubblico globale con un linguaggio fatto di verità e poesia.

Il workshop "Le Giornate del Cinema di Monte San Savino" nasce come esperienza immersiva dedicata all’arte cinematografica, un’opportunità per esplorare territori narrativi nuovi e riscoprire il reale attraverso lo sguardo del cinema. I partecipanti, guidati da un autore visionario come Panahi, si confronteranno con un processo creativo profondo, umano. In dieci giorni, studenti provenienti da culture e percorsi diversi si immergeranno nella realtà di Monte San Savino, per partecipare: legiornatedelcinema.com.

A.B.