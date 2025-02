Scarica i rifiuti in campagna: individuato

di Serena ConvertinoCASTIGLION FIORENTINO"Negli scorsi mesi al confine tra il Comune di Foiano e quello di Castiglion Fiorentino, fu abbandonato un quantitativo importante di rifiuti lungo il Sentiero della Bonifica che nei giorni seguenti furono rimossi a cura del nostro Gestore dei rifiuti con spesa a carico del Comune. Oggi posso finalmente informare che sono stati individuati anche i responsabili di questo abbandono selvaggio in aperta campagna". E’ questo l’annuncio social del sindaco di Castiglioni Mario Agnelli, che dà finalmente seguito ai fatti di pochi mesi fa, quando il responsabile dell’abbandono selvaggio ha svuotato un appartamento di sua proprietà per affittarlo, abbandonando vecchia mobilia e rifiuti lungo il sentiero della bonifica. Erano stati alcuni cittadini a segnalare lo sfregio. Durante una passeggiata lungo il sentiero che collega Castiglion Fiorentino a Foiano della Chiana, avevano infatti notato il cumulo di rifiuti. Libri, giornali, mobili in pezzi, oggetti vari ed elettrodomestici. Lungo il greto del Canale Maestro della Chiana era accatastato un po’ di tutto. Le indagini erano scattate immediatamente vista anche la presenza di rifiuti pericolosi e il forte stato di inquinamento dell’area.

Dopo la segnalazione, sul posto si erano presentati i comandanti di Polizia Municipale dei due comuni assieme ai rispettivi sindaci, ritratti nella foto proprio davanti alla discarica improvvisata.Le indagini, che hanno coinvolto i due comandi della polizia in un lavoro congiunto, hanno portato all’individuazione del responsabile dell’abbandono dei rifiuti, che è stato denunciato e a cui è stata già comminata una sanzione amministrativa. La denuncia all’epoca dei fatti, il 14 novembre scorso, era arrivata sempre sui canali social del sindaco, che aveva commentato con sdegno l’accaduto, sottolineando la responsabilità del danno anche economico del gesto: "Come avviene in questi casi anche l’onere di rimuovere la discarica abusiva e ripulire l’area ricadrà sulle tasche dei cittadini, a meno che non vengano individuati i responsabili per i quali non ci può essere alcuna tolleranza".

Pur trattandosi di territorio di competenza del comune di castiglioni, già il 14 novembre il sindaco di Foiano Jacopo Franci aveva espresso la sua volontà di agire in piena collaborazione: "Lavoreremo assieme agli altri comuni per trovare i responsabili delle discariche abusive e intensificheremo i controlli con l’aiuto di tutte le PM congiunte per evitare queste continue pratiche vergognose".