Sansepolcro: Fiere della Valtiberina tra artigianato e agricoltura

Il lavoro sinergico fra il Comune di Sansepolcro, Confesercenti, Confcommercio, Cna, Confartigianato, riunite nel consorzio Terre della Valtiberina, e l’Unione dei Comuni della Valtiberina Toscana è indispensabile per la riuscita della manifestazione. Settori quali alimentare, artigianato e agricoltura sono infatti gestiti direttamente dalle associazioni di categoria. Le bancarelle e gli espositori tradizionali sono distribuiti su un’ampia area che comprende piazza Gramsci a Porta Romana (che torna a essere zona "ordinaria"), via XX Settembre, piazza Torre di Berta, via Matteotti, Porta Fiorentina, viale Armando Diaz e via Niccolò Aggiunti; viale Vittorio Veneto ospiterà le aree dedicate all’artigianato e agli hobbisti, fino allo scorso anno ubicati a Porta Romana. Per il settore agricolo, gli espositori troveranno spazio nel parcheggio di Porta del Ponte, interessato da lavori di riqualificazione. Sono confermati inoltre lo spazio del Foro Boario dedicato alla Fiera del Bestiame e il luna park nel parcheggio del palasport.

Dopo quella del food, si amplia anche l’area dedicata all’hobbistica, a seguito delle tante richieste pervenute all’amministrazione. Fuori dall’arco di Porta Fiorentina ci sono gli artigiani, all’ingresso di viale Diaz l’area agroalimentare, in viale Vittorio Veneto e nel parcheggio adiacente i veicoli (auto e moto) e i materiali per l’edilizia. Un’importantissima novità di questa edizione è l’Area Pet, che verrà allestita nell’ultimo giorno delle Fiere – domenica 6 – in viale Vittorio Veneto. Si tratterà di uno spazio interamente dedicato agli animali domestici, con stand informativi e iniziative che spazieranno dall’adozione alla cura e benessere, fino ad approfondimenti su servizi dedicati agli amici a quattro zampe.

Le realtà associative del territorio avranno nuovamente la possibilità di esibirsi sul Palco Fiera che, come sempre, animerà largo Caponnetto, Borsellino e Falcone. Antonello Antonelli - nei pomeriggi del 4, 5 e 6 aprile - terrà le fila delle esibizioni-dimostrazioni di tutte le realtà sportive e artistiche locali.

Inevitabili, in questi giorni, le modifiche alla circolazione e alla sosta all’interno del centro storico e nelle aree limitrofe alle mura urbiche. L’ordinanza della Polizia Municipale prevede divieti di sosta, divieti di transito e variazioni alla viabilità al fine di garantire il regolare svolgimento della manifestazione e la sicurezza di cittadini e visitatori. In particolare, divieti di sosta e di transito saranno attivi in viale Vittorio Veneto, piazza Torre di Berta, via Niccolò Aggiunti e piazza Santa Marta, per consentire il posizionamento dei banchi degli operatori commerciali. Il mercato del sabato verrà temporaneamente spostato in via dei Molini, mentre i capolinea degli autobus saranno trasferiti temporaneamente in via Marconi. Prevista anche la sospensione temporanea degli impianti di rilevazione degli accessi nelle Ztl dal 1° al 7 aprile. Divieti di sosta estesi fino all’8 aprile per consentire la pulizia delle strade al termine dell’evento.