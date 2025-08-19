Solo, malato e in preda al panico: chiama i carabinieri che lo salvano

Talla (Arezzo), 19 agosto 2025 – Era talmente debilitato da non riuscire più nemmeno a procurarsi il cibo. Per questo, in preda al panico e alla disperazione, ha chiamato i carabinieri, che si sono mossi per aiutarlo. Il protagonista della vicenda è un uomo di 65, residente a Talla.

Solo, ammalato e senza mezzi di sostentamento, è stato preso dal panico e dalla paura di morire, tanto da chiamare i militari che si sono presentati a casa sua insieme alla Misericordia. Il 65enne, già vedovo, senza mezzi per andare avanti e con l'unico figlio all'estero, ha visto nei carabinieri la sua unica speranza di salvezza. Stando a quanto emerge, malato e afflitto da un profondo stato di timore e solitudine, l'uomo non riusciva più nemmeno a procurarsi da mangiare.

In uno stato di disperazione ha contattato il maresciallo Nizard Bensellam, comandante della stazione di Talla, il quale ha subito attivato la Misericordia. Grazie alla tempestività dell'intervento, è stato possibile prestare immediata assistenza sanitaria, e anche umana, al 65enne che ha ricevuto cure, gli è stato procurato cibo e ora dovrebbe venire inserito in un programma di assistenza per evitare la sua marginalizzazione sociale.