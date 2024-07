Rischia di annegare in piscina, grave bimba di 3 anni: portata al Meyer in elicottero

Bucine (Arezzo), 29 luglio 2024 – Paura a Bucine in una struttura ricettiva privata, dove una bambina di 3 anni ha rischiato di annegare nella piscina di un agriturismo. La presenza di un medico sul posto ha permesso di praticare immediatamente le manovre di rianimazione: ha iniziato subito il massaggio cardiaco mentre veniva lanciato l’allarme.

Sul posto, poco prima delle 16, è arrivata un’ambulanza con infermiere da Montalto mentre l’elisoccorso regionale Pegaso è stato fatto atterrare in zona: con l’elicottero la bambina è stata portata a Firenze, all’ospedale pediatrico Meyer, in codice rosso.

La piccola sarebbe di origine tedesca, presumibilmente figlia di una coppia in vacanza in Toscana nell’agriturismo in provincia di Arezzo.

Quest’estate purtroppo ci sono stati moltissimi episodi simili in Toscana. Per esempio a Montopoli (Pisa), dove un giovane è stato salvato dal tempestivo intervento di un maestro di salvamento che si trovava per caso sul posto; peggio è andata al turista americano di 24 anni morto a Poggibonsi, e solo una settimana fa un altro bambino di 3 anni era stato soccorso in una piscina in provincia di Arezzo, a Pieve a Maiano. Sempre una settimana fa a essere soccorso a Viareggio fu un bambino di 2 anni.