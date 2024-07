Anghiari (Arezzo), 28 luglio 2024 – Una donna ha rischiato di annegare nell’Area Naturale Protetta Golena del Tevere per un sospetto annegamento di una donna straniera di 56 anni. Sul posto sono intervenuti la Misericordia di Badia Tedalda, il 118 di Perugia per ambulanza e automedica, vigili del fuoco, soccorso alpino, elisoccorso di Fabriano. La donna è stata trasportata in codice 3 all'ospedale di Arezzo.