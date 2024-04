Ricci si candida per il bis. Parte la sfida con Vannini

di Sara D’Alessandro

CASENTINO

Nel comune di Castel Focognano, in vista delle prossime elezioni comunali in programma per l’8 e il 9 giugno, è adesso ufficiale la ricandidatura dell’attuale primo cittadino Lorenzo Remo Ricci, pronto a correre per il secondo mandato nel segno della continuità.

A sfidarlo è sceso in campo Vittorio Vannini a capo della lista civica di centro sinistra "Per Castel Focognano", che ha annunciato proprio nei giorni scorsi la sua candidatura a sindaco.

Ricci rivendica con determinazione ed entusiasmo i risultati ottenuti in questo difficile mandato.

"Intendiamo continuare un progetto di cambiamento già avviato con successo e in gran parte realizzato nel quinquennio che sta per concludersi. Dopo il rallentamento dovuto agli anni della pandemia, intendo riprendere – spiega – il percorso di crescita culturale, economica, amministrativa, sociale in grado di rivitalizzare e riqualificare il comune di Castel Focognano, attraverso il compimento del nostro programma che punta alla valorizzazione, promozione, e al potenziamento dello sviluppo del territorio. Ci siamo caratterizzati per l’agire, il fare invertendo la rotta rispetto all’immobilismo delle ultime legislature. Vogliamo mantenere – continua – questa energia e vitalità nel prossimo futuro per completare la reale svolta e il rilancio del nostro territorio nella prospettiva di un futuro che sia migliore per tutti".

"La nostra lista civica ‘Impegno Comune’ ha espresso in sé il significato del mio mandato – aggiunge l’attuale primo cittadino – l’impegno rappresenta un vincolo, un obbligo rispetto alle prospettive e alle promesse e consentirà di realizzare quelle che sono state e continueranno ad essere le nostre priorità nella consapevolezza che occorre agire per il bene comune e della collettività. Traguardi raggiunti, risultati evidenti che saremo capaci di arricchire e integrare". Si prospetta dunque una sfida piuttosto vivace tra due candidati che hanno come comune denominatore il forte legame con il territorio e la propria comunità.