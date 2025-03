Assalita e malmenata per 60 euro e una collanina. Paura in casa

Arezzo, 21 marzo 2025 – Rapina in casa nella provincia di Arezzo, a Palazzo del Pero in località Salceta. Una donna di 60 anni, al momento invalida per un problema fisico, è stata assalita e malmenata da due persone a volto coperto. Tutto per 60 euro ed una collanina d’oro.

In base a quanto ricostruito, la donna è stata rapinata mentre era sola nella villetta in cui abita con il marito. Le indagini sono affidate ai carabinieri che domani mattina incontreranno i residenti nella frazione che si trova sulla statale 73 che da Arezzo va a Sansepolcro. Gli stessi abitanti da tempo si sono organizzati in forme di controllo di vicinato, dopo i numerosi furti subiti e hanno aperto una chat per avvisarsi l'un l'altro quando vengono notati soggetti sospetti vicino alle case.