"Dacci i soldi": rapina in concorso ai danni di un giovane ternano. Arrestati

Terni, 21 marzo 2025 - Rapina in concorso ai danni di un 28enne ternano. Di questo sono accusati due nigeriani, rispettivamente di 30 e 32 anni, entrambi richiedenti asilo e gravati da numerosi precedenti, con il primo già sottoposto all’obbligo di dimora a Terni per una pregressa vicenda di stupefacenti.

I fatti: i due hanno incrociato il giovane in via Lombardia: lo hanno bloccato, trattenendolo per le braccia, intimandogli di dar loro il denaro in suo possesso. Le urla di un altro passante hanno indotto i due a darsi alla fuga, non prima di aver strappato e rubato il giubbotto indossato dalla vittima. Un equipaggio della Sezione Radiomobile, impegnato in servizio preventivo nella zona, ha notato i fuggitivi e, dopo un breve inseguimento, i Carabinieri sono riusciti a bloccarli. Ricostruita rapidamente la vicenda, per i due nigeriani è scattato l'arresto nella flagranza del reato di rapina in concorso. Ora sono in carcere in custodia cautelare.