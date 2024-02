Protesta dei trattori, chiuso dopo 18 giorni il presidio a Valdichiana

Valdichiana (Arezzo), 17 febbraio 2024 – Si chiude dopo 18 giorni il presidio di protesta dei trattori avviato davanti al casello dell’A1 a Valdichiana. Ad annunciarlo è ‘Riscatto agricolo’, la sigla emersa durante le manifestazioni.

Ad annunciarlo è stato proprio uno dei responsabili Alessandro Zucca. “Il presidio in Valdichiana è chiuso a nome di Riscatto agricolo, se poi qualcuno volesse continuare non è rappresentato da noi”, ha spiegato. Oggi è l'ultimo giorno di permesso per l'occupazione del suolo con i trattori e ad ora nessuno ha richiesto la proroga per rimanere nel campo a due passi dallo svincolo autostradale, tra i comuni di Foiano della Chiana e Sinalunga.

Si chiude dunque un'esperienza andata avanti 18 giorni, con cortei e proteste, anche rumorose e colorate, l'ultima qualche giorno fa con un serpentone di 11 km di centinaia di trattori in colonna. Intensa la partecipazione di agricoltori arrivati da tutta Italia ma non ci sono mai stati particolari momenti di tensione, solo la necessità di esprimere i disagi del comparto.