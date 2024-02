Trattori di nuovo in piazza nel cuore di Perugia: "L'Europa ci ascolti"

Perugia, 16 febbraio 2024 - Gli agricoltori umbri tornano di nuovo a fare sentire la loro voce. Oggi a Perugia c'è stata la protesta dei trattori.

Sono partiti da Ponte San Giovanni, alla periferia di Perugia hanno percorso in fila indiana tutto il tragitto fino al cuore della città, piazza Italia. Si sono fermati in sosta di fronte a a palazzo Cesaroni, sede della Regione. Lì hanno esposto un grande striscione e alcuni cartelli con le loro rivendicazioni. “Ad una Europa che offre denaro a chi non coltiva più i campi diciamo no”, e ancora: “No ad una Europa che vuole distruggere l’agricoltura e affamare la gente per farle mangiare le schifezze”.

Il presidente dell’assemblea legislativa Marco Squarta ha accolto una delegazione dei manifestanti che, poi, hanno incontrato i componenti della Commissione delegata al settore. Squarta ha rinnovato la "vicinanza al mondo agricolo alle prese con criticità di varia tipologia e problematiche oggettive su cui ogni livello istituzionale è chiamato ad intervenire".

Oggi infatti a palazzo Cesaroni si è tenuta una nuova audizione con i rappresentanti delle associazioni di categoria, organizzata da Valerio Mancini presidente della seconda commissione.