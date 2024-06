Profumi di marca contraffatti, migliaia di confezioni sequestrate

Arezzo, 17 giugno 2024 - Sequestrate 3.804 confezioni di profumi contraffatti, con falsi marchi Dior, Armani, Yves Saint Laurent, Bulgari, Gucci, dalla polizia stradale di Arezzo in A/1 e recuperati capi di moda rubati al centro commerciale 'The mall'. Nel caso dei profumi gli agenti, secondo quanto riporta la Polstrada, hanno notato fermo in corsia d'emergenza, un autocarro straniero e due persone vicino ad esso che chiedevano pericolosamente aiuto ai veicoli in transito.

Gli agenti si sono messi a dare soccorso ma poi hanno deciso di approfondire il controllo scoprendo, stipati nel vano di carico, numerosi scatoloni pieni di profumi, che sono risultati una falsa riproduzione degli originali. Una volta immessi sul mercato e spacciati per veri, avrebbero fruttato circa 500.000 euro. Le due persone, dell'Est Europa, sono state denunciate. Nella seconda operazione gli agenti della Polstrada di Arezzo hanno recuperato, nell'auto di un 30enne sudamericano, capi di abbigliamento e borsette, griffate Burberry e Gucci. Attraverso l'esame delle telecamere l'uomo è stato riconosciuto come l'autore dei furti e denunciato.