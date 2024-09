La prima campanella: il rientro dei 42 mila studenti aretini. Sprint per le cattedre. I presidi al debutto

Arezzo, 16 settembre 2024 – La prima campanella dell’anno è suonata per i circa 42mila studenti aretini. Tutti in classe per l’inizio di un nuovo percorso che per alcuni significa un inizio, per altri una sorta di rincorsa verso gli esami di rito al termine del ciclo scolastico.

I numeri di quanti questa mattina varcheranno i cancelli degli istituti aretini li aveva snocciolati solo pochi giorni fa Lorenzo Pierazzi, il nuovo dirigente dell’ufficio scolastico territoriale.

“Possiamo contare qualcosa come circa 42mila studenti,oltre a 4mila docenti se consideriamo scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, oltre al personale amministrativo, tecnico e ausiliario - ha illustrato il provveditore che da poche settimane ha preso il posto del professor Curtolo, andato nel frattempo in pensione - I numeri delle scuole? Sono 52, contando 35 istituti comprensivi mentre 46 sono i dirigenti scolastici impegnati sul territorio”.

Insomma un vero e proprio esercito quello che si metterà in moto o che sarebbe il caso di dire si è già messo in moto da giorni. Già perchè il tema delle cattedre ha tenuto e sta tenendo impegnato sia il personale dell’ufficio scolastico che quello dei vari istituto. L’obiettivo, come spiegato anche da Pierazzi, è quello di poter definire ogni dettaglio in tempi più che ragionevoli. Un lavoro che ha interessato anche la fine della scorsa settimana e che anche oggi vedrà personale al lavoro per completare ogni casella.

Ma il primo giorno di scuola non segnerà solo l’esordio degli studenti che si apprestano a frequentare le classi prime. L’estate ha portato in dote e registrato vari avvicendamenti al timone degli istituti aretini. Mariella Ristori e Roberto Santi, rispettivamente fino a giugno alla guida del Liceo Classico Francesco Petrarca e del professionale Margaritone di Arezzo hanno salutato alunni e personale amministrativo.

Al loro posto ecco Lisa Sacchini al Classico, in precedenza era all’Istituto comprensivo di Bucine, mentre Santi sarà sostituito da Renzo Izzi dell’IIS Giuseppe Giovagnoli di Sansepolcro che si sposta quindi alla guida del Margaritone di Arezzo. Il comprensivo Martiri di Civitella ha salutato Jasmina Santini, al suo posto Patrizia Lombardi che arriva da Cornedo Vicentino, mentre Santini si è già insediata all’istituto Vegni delle Capezzine.

Tra le varie novità che interessano le scuole valdarnesi Lucia Bacci oltre a dirigere i licei Giovanni da San Giovanni seguirà anche l’Isis Valdarno, di fatto andando ad occuparsi di circa tremila studenti.

