Premio all’eccellenza sostenibile. Interect tra le 13 migliori in Toscana

Importante riconoscimento per un’azienda del Casentino che ancora una volta eccelle nell’industria. Nel prestigioso Premio Industria Felix, Intertec srl è stata l’unica azienda aretina premiata tra le 13 eccellenze toscane. L’azienda di Bibbiena è stata inoltre riconosciuta tra le 100 realtà più competitive, affidabili e sostenibili del Centro Italia e delle Isole. Intertec srl è stata insignita dell’Alta Onorificenza di Bilancio e l’azienda di Bibbiena, attiva da oltre 30 anni nel settore dei fertilizzanti speciali per l’agricoltura (biostimolanti, induttori di resistenza, microrganismi e tanto altro), è stata anche l’unica realtà della provincia di Arezzo a essere premiata. Il riconoscimento è stato conferito durante la cerimonia ospitata nell’aula magna dell’Università Luiss Guido Carli di Roma, che ha visto la partecipazione delle eccellenze imprenditoriali del nostro Paese.

Le imprese sono state selezionate sulla base di un’indagine condotta da Cerved e Industria Felix Magazine, trimestrale di economia e finanza in collaborazione con Il Sole 24 Ore, analizzando i bilanci di oltre 70mila società di capitali con fatturato superiore al milione di euro. Le 100 imprese premiate sono risultate, tramite algoritmo di bilancio, oggettivamente più performanti a livello gestionale e affidabili sotto il profilo finanziario. A ritirare il prestigioso premio è stato l’amministratore e fondatore di Intertec, Giovanni Cordovani, che ha spiegato anche l’attività di questa importante azienda casentinese.

"Il settore in cui operiamo offre prospettive di crescita straordinarie per il futuro - ha ricordato - Questo riconoscimento valorizza i molteplici sforzi che Intertec ha da sempre dedicato alla ricerca, all’innovazione e alla sostenibilità nel settore delle biotecnologie. Nel corso degli anni, grazie a partnership internazionali con centri di ricerca e allo studio della fisiologia e della genomica vegetale, abbiamo sviluppato e commercializzato prodotti innovativi, capaci di migliorare la qualità e la quantità delle produzioni agricole, preservando la biodiversità". E Giovanni Cordovani elogia anche tutto il suo team per i tanti obiettivi centrati. "Risultati come questo non sarebbero possibili senza una squadra solida e appassionata - dice - che desidero ringraziare, così come rivolgo un ringraziamento speciale a mia moglie, Maria Cristina Niccolini, co-fondatrice di Intertec, il cui supporto costante è stato ed è fondamentale".