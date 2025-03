Pensionamento della pediatra Laura Fedeli: continuità assistenziale garantita a Cortona

Raggiunge oggi il pensionamento la nota e apprezzata pediatra cortonese Laura Fedeli. Il direttore della zona Distretto Valdichiana Aretina, Alfredo Notargiacomo, ha voluto ringraziare la dottoressa Laura Fedeli per il prezioso lavoro svolto a servizio dei bambini e delle bambine di Cortona. "È stata un punto di riferimento per le famiglie del territorio in tanti anni di servizio – ha ricordato Notargiacomo – dal 29 marzo, in attesa dell’arrivo del nuovo pediatra, le famiglie potranno contare sulla disponibilità dei medici Morelli e Benigni, che garantiranno assistenza ai piccoli pazienti che erano in carico alla dott.ssa Fedeli".

La dottoressa Fedeli, infatti, è stata promotrice di tante iniziative dedicate ai più piccoli e alle loro famiglie. Tra i suoi cavalli di battaglia l’iniziativa "Nati per leggere" fondata sulla "Carta del diritto alle storie", sempre molto apprezzata e seguita. Per molti anni è stata punto di riferimento indispensabile anche per l’Unicef.

A partire da domani, dunque, per garantire la continuità assistenziale, i pediatri Vincenzo Benigni e Donata Morelli assicureranno temporaneamente l’attività ambulatoriale su appuntamento presso la Casa della Comunità di Camucia, in via Capitini n. 6. L’orario degli ambulatori è il seguente:

lunedì: 10:00 - 12:30 Dr. Benigni;

martedì: 17:30 - 20:30 Dr.ssa Morelli;

mercoledì: 12:30 - 15:30 Dr.ssa Morelli;

giovedì: 18:00 - 20:30 Dr.ssa Morelli;

venerdì: 13:30 - 16:00 Dr. Benigni.

Le visite si effettuano solo su appuntamento telefonico. Per prenotare, contattare direttamente i medici ai seguenti numeri: Dr.ssa Donata Morelli: 347 8563624, Dr. Vincenzo Benigni: 335 437476.