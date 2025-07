Parlamento europeo. Lezione per 2 consiglieri

Si è conclusa il 28 giugno la summer school "Tutta un’altra Europa. Giornate di Politica", promossa dalla delegazione del Partito Democratico al Parlamento europeo, che ha coinvolto 300 giovani under 30 provenienti da ogni regione italiana, selezionati tra attivisti, amministratori locali, studenti e membri della società civile. Tra loro anche due giovani consiglieri comunali del Valdarno: Benedetta Bidini, che siede nell’assise di San Giovanni e Samuele Cuzzoni, eletto tra i banchi del parlamentino di Montevarchi.

Per quattro giorni, i partecipanti si sono immersi nel cuore dell’Europa, con un fitto programma di assemblee plenarie, workshop tematici e laboratori partecipativi, che hanno affrontato temi cruciali come la transizione ecologica e digitale, il lavoro e i diritti sociali, la lotta alle disuguaglianze, l’impegno per la pace, il ruolo dell’Unione Europea nello scenario geopolitico internazionale e la sfida democratica del 2024.

Tra i relatori intervenuti durante le giornate, il Commissario europeo Paolo Gentiloni, la capodelegazione Pd al Parlamento europeo Brando Benifei, e numerosi eurodeputati, dirigenti della Commissione UE, giornalisti ed esperti di politiche europee.

"Un’esperienza intensa e stimolante – raccontano Benedetta e Samuele – che ci ha permesso di conoscere giovani impegnati provenienti da tutta Italia, e di confrontarci su temi fondamentali per il futuro del nostro Paese e dell’Europa. Abbiamo avuto l’opportunità di ascoltare interventi qualificati, porre domande e capire meglio come funzionano realmente le dinamiche europee".

La partecipazione alla summer school ha permesso inoltre di visitare il Parlamento europeo, conoscere l’attività legislativa e riflettere sul futuro dell’Unione in un momento storico complesso, a pochi giorni dalle elezioni europee.