Parco dello sport e borgo fantasma. Cavriglia dà il via ai grandi progetti

Giornata intensa e ricca di significato quella vissuta martedì scorso da una delegazione del Comune di Cavriglia a Roma, dove si sono svolti due importanti incontri istituzionali dedicati al futuro del territorio, tra recupero culturale e nuove infrastrutture sportive. Il sindaco Leonardo Degl’Innocenti o Sanni, gli assessori Filippo Boni e Thomas Stagi e due dirigenti comunali dopo aver preso parte, in mattinata, al Ministero dei Beni Culturali, ad una riunione cruciale sul progetto di recupero del borgo di Castelnuovo d’Avane, nel pomeriggio hanno incontrato il Presidente del Coni Giovanni Malagò, al Foro Italico. Al centro del confronto, il Parco dello Sport, un’opera destinata a rivoluzionare l’offerta sportiva e aggregativa del territorio. Il progetto, che prenderà il via entro la fine della primavera e che rappresenta uno dei pilastri del piano di sviluppo del Comune, con l’obiettivo di creare spazi moderni e inclusivi per attività motorie, eventi e socialità.

L’investimento sarà portato a termine dal gruppo fiorentino Human Company. Un progetto straordinario, che rivoluzionerà 150 ettari di terreno nell’ex area mineraria, muovendo investimenti per decine di milioni di euro e dando lavoro diretto a qualche centinaio di persone, senza considerare l’indotto. Nel nuovo Hu Cavriglia Sport Village troveranno posto un palazzetto dello sport, una piscina semi olimpionica coperta e scoperta, una piscina olimpionica coperta, un grande parco acquatico e ancora campi da tennis, pallavolo, basket, rugby, calcio, calcetto, atletica. Senza dimenticare nuovi percorsi benessere, podistici e ciclopedonali.

Importante anche il faccia a faccia sul recupero del cosiddetto "paese fantasma". Il restauro del borgo, avviato grazie a un ambizioso piano di valorizzazione, punta a restituire alla comunità un patrimonio di straordinario valore architettonico e culturale, promuovendone al tempo stesso la fruizione pubblica e il rilancio turistico. "Questi incontri – ha dichiarato l’amministrazione comunale – confermano il momento di grande vitalità e crescita che sta attraversando Cavriglia. Siamo impegnati su più fronti: dalla tutela della nostra storia con il recupero di Castelnuovo d’Avane, alla costruzione di nuove opportunità attraverso investimenti nello sport e nel benessere. La nostra comunità merita un futuro dinamico, sostenibile e all’altezza delle sue potenzialità".