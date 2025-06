Palestre e campi. Apre il bando di concessione

Associazioni e società sportive, federazioni, enti di promozione sportiva, discipline associate, associazioni benemerite, gruppi sportivi militari e corpi civili dello Stato con sede ad Arezzo o nei Comuni limitrofi, possono partecipare all’avviso pubblico per la concessione in uso temporaneo delle palestre comunali, scolastiche e campi da calcio per la stagione 2025-2026. "Rispetto agli scorsi anni – spiega l’assessore Federico Scapecchi – le novità sono rilevanti: gli impianti disponibili passano da 20 a 21, con l’aggiunta del campo da calcio Buonconte da Montefeltro in via Pier Luigi da Palestrina. Inoltre, grazie a una recente delibera di giunta, vengono riservati spazi serali specifici nel palazzetto Cerbai e nelle palestre di Pescaiola, Rigutino e Palazzo del Pero per le realtà sportive affiliate agli enti di promozione. È un risultato – sottolinea – nato dall’ultima seduta della Consulta comunale dello sport, durante la quale è emersa una richiesta chiara, accolta all’unanimità e poi formalizzata. Un esempio concreto di dialogo efficace tra amministrazione e mondo sportivo". Si conferma così l’impegno del Comune nel valorizzare la pratica sportiva e sostenere l’associazionismo locale. La disponibilità degli spazi rappresenta un’opportunità importante per favorire la partecipazione attiva dei cittadini. Le richieste dovranno essere presentate esclusivamente online entro giovedì 3 luglio, accedendo al portale telemoney.cloud/sport/comune-arezzo con SPID, CNS o CIE. Assistenza tecnica attiva al numero 0825-1806043, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19.