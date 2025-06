Concessione in uso temporaneo delle palestre comunali, scolastiche e campi di calcio per la stagione sportiva 2025-2026

ARezzo, 12 giugno 2025 – Concessione in uso temporaneo delle palestre comunali, scolastiche e campi di calcio - stagione sportiva 2025-2026

Due le novità illustrate dall'assessore Federico Scapecchi

Associazioni e società sportive, federazioni, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, associazioni benemerite, gruppi sportivi militari e corpi civili dello Stato con sede legale nel Comune di Arezzo o nei Comuni limitrofi, basi associative sportive tramite richiesta dell'ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI cui sono affiliati possono partecipare all'avviso pubblico per la concessione in uso temporaneo delle palestre comunali, scolastiche e campi di calcio per la stagione 2025-2026.

"Intendo sottolineare - dichiara l'assessore Federico Scapecchi - le differenze rispetto agli scorsi anni: intanto gli impianti disponibili salgono da 20 a 21, con il campo da calcio Buonconte da Montefeltro di via Pier Luigi da Palestrina. In secondo luogo, grazie a una specifica delibera di giunta che ha fatto proprio l'input emerso dall'ultima seduta della Consulta comunale dello sport, al fine di venire incontro ai soggetti che svolgono attività sportiva organizzata soltanto tramite gli enti di promozione sportiva a cui sono affiliati, vengono riservati a questi ultimi una serie di spazi serali nel palazzetto Cerbai di San Lorentino e nelle palestre di Pescaiola, Rigutino e Palazzo del Pero. Ancora una volta i processi decisionali dell'amministrazione comunale in tema di sport partono dall'ascolto dei diretti interessati, in vista di utilizzare al meglio gli impianti e le dotazioni cittadine In quella seduta della consultazione non posso dimenticare l'unanimità conseguita dinanzi alla proposta e poi recepita e la preziosa collaborazione del CONI”.

Le istanze devono essere presentate esclusivamente online, entro e non oltre giovedì 3 luglio tramite il portale del Comune di Arezzo (http://telemoney.cloud/sport/comune-arezzo) con autenticazione mediante SPID, CNS o CIE.