Palazzetto dello sport. Bando per costruirlo

L’amministrazione comunale continua a cercare uno stabile per realizzare un palazzetto dello sport. Per trovare lo spazio è stata lanciata un’indagine di mercato con i requisiti richiesti per la compra - vendita. I criteri di acquisto sono la collocazione dell’immobile a Marina, in una zona facilmente accessibile, compresa tra il mare e l’autostrada, con una superficie coperta superiore a 5mila metri quadrati e un valore immobiliare non superiore a 5milioni di euro. Saranno privilegiate le proposte di vendita che abbiano edifici già esistenti, di cui sia possibile il riuso e la nuova destinazione compatibilmente alle disposizioni urbanistiche, consentendo un risparmio nell’utilizzo del suolo.

Ma anche avere i requisiti tecnico strutturali in grado di poter consentire la realizzazione di un impianto destinato alla pallacanestro, pallavolo, tennis da tavolo ed altre attività sportive di interesse comunale nel rispetto della normativa per lo svolgimento di attività dilettantistiche e professionistiche, e un numero sufficiente di parcheggi. I proponenti dovranno presentare il plico con la documentazione e la richiesta economica, a pena di esclusione, entro il 23 giugno. La busta può essere consegnata a mano all’Ufficio protocollo del Comune in piazza 2 Giugno, o spedita mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Le istanze ammesse saranno esaminate nel corso di una seduta pubblica che si terrà in Comune il 24 giugno alle 10. Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica certificata [email protected] entro il 17 giugno. La documentazione è disponibile anche sul sito del Comune www.comune.carrara.ms.it