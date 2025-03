Omicidio San Giovanni Valdarno: uccisa donna di 93 anni, fermata la figlia

San Giovanni Valdarno (Arezzo), 9 marzo 2025 – Omicidio in via Enrico Fermi a San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo. La vittima è una donna di 93 anni. Fermata la figlia di circa 60 anni.

10:38 La convivenza forzata, i pesanti litigi L'allarme è scattato intorno alle 07 di stamani, 9 marzo. Dalle prime informazioni emergerebbe una convivenza forzata tra le due donne, con alcuni litigi anche pesanti alle spalle. Nell’ultimo periodo le condizioni della madre si erano aggravate e anche questo avrebbe portato a inasprire i rapporti quotidiani. Ma sono tutti elementi che i carabinieri stanno raccogliendo, coordinati dalla procura di Arezzo che ha già aperto un fascicolo sul caso. 10:26 L'omicidio nella notte L'omicidio sarebbe avvenuto nella notte nell'abitazione dell'anziana signora. Le notizie sono ancora frammentarie, la figlia sarebbe stata fermata dai carabinieri nelle prime ore di oggi, domenica 9 marzo. Sono in corso i rilievi dei militari dell'Arma. 10:17 Le prime informazioni In base alle prime informazioni, l'anziana sarebbe stata strangolata dalla figlia, già fermata dai carabinieri che stanno seguendo il caso. Lanciato l’allarme al 112, sul posto sono intervenuti i soccorritori ma per l’anziana signora non c’era più nulla da fare. Era già deceduta.