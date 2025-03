Lo scontro nel buio e la tragedia: incidente, un morto e un ferito sulla statale

Laterina Pergine Valdarno (Arezzo), 8 marzo 2025 – E’ di un morto e un ferito grave l’incidente frontale avvenuto nella serata di venerdì 7 marzo. A perdere la vita nel terribile scontro, con le due macchine accartocciate, è stato Carlo Innocentini, 58 anni. Una persona che abitava nel territorio comunale dove è avvenuto l’incidente, a Laterina Pergine Valdarno.

Erano circa le 22: Innocentini era a bordo di una Mazda. Da capire cosa abbia provocato l’impatto frontale. Uno scontro violentissimo. Innocentini è morto sul colpo. Sulla scena dell’incidente c’erano altri automobilisti di passaggio.

Uno dei due mezzi si è rovesciato nell'impatto

Sono stati loro a dare l’allarme e a chiamare il 118. L’incidente è accaduto sulla statale 69, non lontano dalla frazione di Montalto. Sono intervenuti subito i mezzi con il personale sanitario. L’autoinfermieristica, due ambulanze (della Misericordia della Valdambra e della Misericordia di San Giovanni Valdarno) e il Pegaso.

Sono stati i vigili del fuoco arrivati dal distaccamento di Montevarchi a estrarre Innocentini dalle lamiere. Per lui ogni tentativo di rianimazione è stato vano. L’altra persona era ferita in modo grave ed è stata trasportata in ospedale appunto con l’elicottero. Ora i carabinieri cercano di ricostruire l’accaduto: cosa abbia provocato il frontale, se ci sia stato un malore o un sorpasso azzardato.