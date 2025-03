Auto ribaltata, tremendo incidente nella notte: un morto e un ferito grave

Arezzo, 8 marzo 2025 – Un morto e un ferito grave. È il bilancio del tremendo incidente stradale avvenuto nella notte, intorno alle 23 di venerdì 7 marzo, lungo la sr69 tra Montalto e Poggio Bagnoli, nel comune di Laterina Pergine Valdarno.

Al momento la dinamica non è chiara. In base alle prime informazioni ci sarebbero due veicoli coinvolti. Un’auto si è ribaltata fuori dalla carreggiata.

L'auto ribaltata nell'incidente mortale sulla sr69 tra Montalto e Poggio Bagnoli (Foto Falsetti)

Lanciato l’allarme al 112, i soccorritori e le forze dell’ordine si sono subito attivati. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno attivato anche l’elisoccorso Pegaso per trasportare una persona ferita in gravi condizioni all’ospedale di Siena. Per un uomo invece non c’è stato nulla da fare. Il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul posto anche i carabinieri per i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente.