Ubriaco alla guida provoca un incidente

Montemurlo (Prato), 6 marzo 2025 – Sono rimasti illesi i conducenti rimasti coinvolti nella collisione tra due veicoli, avvenuta mercoledì sera intorno alle 20,15 in via Berlinguer, nel tratto tra il cavalcavia di Bagnolo e la rotatoria di via Fratelli Rosselli.

Un'auto proveniente in direzione Pistoia ha centrato un veicolo che procedeva in senso opposto. Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti del Comando della polizia municipale di Montemurlo che, con l'ausilio dell'etilometro, hanno potuto accertare che il conducente, che ha causato lo scontro, aveva un tasso alcolemico tra lo 0,5 e lo 0,8 mg/l, quindi superiore al limite consentito. Per l'uomo, 42 anni, residente ad Agliana è scattato subito il ritiro della patente di guida, il fermo dell'auto e la sanzione amministrativa di 1.086 euro.

"Guidare in stato di ebbrezza è pericoloso per la propria e l'altrui incolumità – sottolinea l'assessore alla polizia municipale, Giuseppe Forastiero – Senza considerare le conseguenze penali alle quali si va incontro. Per tale motivo crediamo che sia importante sensibilizzare tutti i nostri cittadini su questi temi, anche attraverso controlli mirati con l'etilometro che vogliono scoraggiare la cattiva abitudine di bere prima di mettersi al volante”.