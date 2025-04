Oltre 1500 euro di merce rubata: due arresti

Due persone sono state arrestate in flagranza di reato per furto. È accaduto a Cortona. Si tratta di due uomini di 31 e 35 anni di origine georgiana, in Italia senza fissa dimora, già conosciuti alle forze di polizia. A fermarli ci hanno dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cortona, mercoledì sera, nel corso di un servizio perlustrativo.

I due uomini tratti in arresto viaggiavano a bordo di un fuoristrada di colore nero, quando, durante un posto di controllo all’altezza della frazione cortonese di Camucia, sono stati trovati in possesso di oggetti per la cura della persona e da banco per un valore complessivo di mille e cinquecento euro. Il materiale trovato era nascosto all’interno di buste schermate in alluminio utilizzate per l’isolamento da antitaccheggio. Una tecnica piuttosto nota che impedisce ai rilevatori di sicurezza di suonare quando un badge o un’etichetta non rimossa o disattivata alla cassa passa tra i varchi.

A seguito di attività d’indagine è stato appurato che parte della merce rinvenuta era provento di un furto che si era verificato poco prima proprio in un supermercato della Val di Chiana. Il direttore del centro commerciale aveva sporto immediata denuncia querela per quanto accaduto proprio nei confronti delle due persone visto che dalla visione dei fotogrammi del sistema di videosorveglianza installato all’interno dell’esercizio pubblico, i due si riconoscevano senza ombra di dubbio. A quel punto i carabinieri hanno provveduto all’arresto. La merce recuperata e riconosciuta, è stata restituita al legittimo proprietario, mentre la restante parte è ora sottoposta a sequestro.

La.Lu.