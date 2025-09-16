Obiettivo tutto esaurito. Inizia la prevendita

L’Arezzo è rientrato da Alessandria domenica nel tardo pomeriggio e ieri mattina ha svolto una seduta defaticante allo stadio Conti di Rigutino. Oggi, invece, è in programma un allenamento pomeridiano. Sono da valutare le condizioni di Chiosa, uscito in via precauzionale nel finale contro la Juventus per un fastidio muscolare. I primi accertamenti sembrano escludere lesioni. Verrà monitorato nei prossimi giorni. La sua presenza, venerdì sera, contro il Guidonia è da considerarsi, comunque, in dubbio. In ogni caso, visto anche il momento non particolarmente brillante del capitano è probabile che Bucchi possa rilanciare dal primo minuto Gigli. Nella lista degli indisponibili per il match contro la matricola laziale dovrebbero esserci ancora sia Renzi che Dezi. Il terzino deve smaltire una lesione di basso grado al quadricipite, mentre il centrocampo prosegue il percorso di recupero dall’infiammazione al ginocchio. I prossimi allenamenti daranno, comunque, indicazioni più certe su chi potrà rispondere alla convocazione. Nel frattempo è attiva la prevendita per la gara contro il Guidonia. I biglietti sono acquistabili nei soliti punti vendita e online sul sito www.ticketone.it