La nuova stella dei social ha 87 anni. Nonna Natalina conquista il web con le ricette della sua cucina

Sansepolcro (Arezzo), 26 novembre 2023 – Forza e caparbietà nonostante i suoi 87 anni: nonna Natalina ama ancora prendersi cura della sua famiglia cucinando le prelibatezze locali. Ma non solo. Sono state soprattutto le sue tagliatelle e i suoi ravioli – uno dei video più visti conta 52 milioni di visualizzazioni – a renderla così famosa e apprezzata dai suoi follower di tutte le età, che sembrano ancora affascinati dal valore delle tradizioni. Sì, perché Natalina Moroni ha conquistato il cuore di milioni di persone direttamente dalla sua cucina di Sansepolcro, in provincia di Arezzo, grazie alla sua dolcezza, alla sua simpatia e all’indiscutibile talento nella cucina.

E i numeri parlano chiaro: a 87 anni è una star sul social più "giovane" del web, TikTok, dove conta più di tre milioni di follower. Un successo incredibile fatto con semplicità, che conferma ancora una volta l’amore puro e vero tra nipoti e nonni. Dal periodo del Covid, quando è nata questa avventura, la formula video di cucina e musica è risultata vincente e continua tuttora a fare concorrenza anche alle più moderne top model…

E i riconoscimenti non sono tardati ad arrivare: la nonna della Valtiberina è stata infatti premiata a Firenze nell’ambito dell’Italy Ambassador Awards, fondato da Svetlana Trushnikova. Si tratta del Primo Premio Italiano destinato ai migliori influencer che promuovono l’Italia nel mondo e Natalina è risultata essere una delle persone "più influenti nella divulgazione della tradizione toscana e italiana". Grazie all’impegno del nipote Luca, che la coinvolge nelle sue attività quotidiane rendendo la sua vita una vera e propria esperienza da condividere, Natalina è diventata famosa nel mondo e il loro eccellente lavoro sui social non è certo passato inosservato. Così nella sede di Palazzo Pucci a Firenze Natalina è stata premiata "per la competenza dimostrata e la responsabilità etica nel coinvolgere la propria comunità" con i video realizzati e divulgati. Ravioli, castagnole, pizze rustiche, dolci: nonna Natalina insegna ai suoi fan alcune delle ricette più antiche e amate della cucina tradizionale italiana e lo fa con quella spontaneità e con quel savoir-faire tipico delle nonne del nostro Paese. Basta vedere un suo video per tornare indietro nel tempo. "Ora ho tanti nipoti virtuali che mi vogliono bene" dice.

Come si sente ad essere diventata una star di TikTok?

"La cucina è la mia passione – ha detto di recente – e sono contenta se la gente apprezza i piatti della tradizione che preparo".

C’è anche qualcuno che comunque riesce a criticarla. Lei cosa risponde?

"Solo invidia. A ogni età è bello sentirsi amati".