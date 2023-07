Nonna Silvi, influencer in Senato. L’invito di Mattarella e la targa come eccellenza

Castelfiorentino, 14 luglio 2023 - Quando la contattiamo è a "rigovernare"; perché lei con le mani in mano non ci sa proprio stare. "Non mi chiami signora, per carità. Sono un’operaia fissa. E c’è tanto da fare qui". Dal quartier generale di Castelfiorentino, Silvana Bini sforna tutti i giorni dolci e successi. Conosciuta dal popolo dei social - e ormai in tutto il mondo - come l’instancabile ’Nonna Silvi’ che a 82 anni, ad ogni video pubblicato, fa incetta di like e visualizzazioni, l’influencer di Montespertoli è appena rientrata da Roma dove ha indossato il suo abito più elegante per ritirare un premio speciale. "Mi sono vestita di nero, nemmeno fosse un funerale - dice scherzando Nonna Silvi con l’inconfondibile accento toscano che in pochi mesi le ha fatto fare il giro del web - Ma le scarpe erano bianche, comode per camminare. Avevo una targa da ritirare, mica barzellette!". E con le sue scarpette bianche, la star dei social - il suo profilo conta un milione e mezzo di follower su Instagram, 342mila su Facebook - di strada ne ha fatta. Dal Forno Martini, aperto nel 2006 a Castelfiorentino e nel 2014 a Montelupo Fiorentino, la nonnina tutta pepe è arrivata al Senato della Repubblica Italiana dove ha ritirato il ’Premio Assotutela 2023 per le Eccellenze Italiane’, marchio riconosciuto dal ministero per lo sviluppo e l’economia.

A consegnarle l’ambito riconoscimento nella sala capitolare della biblioteca del Senato, l’onorevole e presidente Assotutela Michel Emi Maritato. Ad accompagnare la fornaia ultra ottantenne regina di Tik Tok i nipoti che grazie ai loro video l’hanno resa celebre e amata da grandi e piccini. "La nonna è stata invitata a settembre a tornare nuovamente al Senato per conoscere il presidente della Repubblica Sergio Mattarella - anticipa orgoglioso Gabriele Martini, uno dei nipoti - I motivi dell’onorificenza? Con le sue ricettine semplici, i video, le gag esilaranti e la sua genuinità, è riuscita a coinvolgere una vasta fetta di pubblico italiano e straniero. C’è chi è partito addirittura dal Brasile per conoscerla".

Dal forno di famiglia al resto del mondo, passando per l’America. L’ultima conquista vola oltreoceano. I Martini hanno aperto una società americana, Heart of Tuscany, richiamando l’attenzione di un investitore statunitense che li ha voluti con sé in Florida per una collaborazione. "Si è spalancato un mondo. L’idea è quella di spostare parte della produzione là - conferma Gabriele Martini - La linea di prodotti marchiati Nonna Silvi arriverà sugli scaffali della grande distribuzione organizzata degli Stati Uniti".

Supermercati e ristoranti venderanno le squisitezze preparate dalle sapienti mani di Silvana Bini, che oltre ad essere pasticciera ha grande esperienza ai fornelli. E si parla anche di un franchising di food truck. Dopo i sacrifici di una vita e la gavetta in ambiti diversi, è l’ora dei meritati riconoscimenti. Ma guai a riposare. "Ho iniziato come stiratrice a 14 anni e fatto la pollaiola per 18 - dice la nonnina mentre impasta, cuoce e dispensa consigli dal suo laboratorio - Di lezioni da dare non ne ho. Solo tanta voglia di lavorare, quella non passa mai".