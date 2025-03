Mostra dei vitelli di razza Chianina. Primo premio all’azienda Oleandro

Nonostante Giove Pluvio ci abbia messo lo zampino la settantesima edizione della Mostra dei bovini di razza chianina ospitata al Museo della Civiltà contadina di Fratticciola ha avuto la sua ribalta. L’iniziativa è stata inaugurata ieri mattina alla presenza delle autorità cittadine. Presente al taglio del nastro anche l’assessore all’agricoltura Stefania Saccardi.

"Siamo alla 70esima edizione, la quarta qui alla Fratticciola per volere dell’amministrazione comunale – ha ricordato il sindaco di Cortona Luciano Meoni - abbiamo trasferito questa manifestazione qui potenziandola e facendola diventare un’eccellenza di cui siamo molto orgogliosi. È altresì un grande orgoglio mantenere vive le nostre tradizioni. Il merito della sua riuscita va al contributo di tutte le associazioni che a vario titolo partecipano alla manifestazione". Ad organizzare l’evento ci pensa l’associazione Il Carro che insieme a Cortona Sviluppo e all’Asd Fratticciola portano avanti la manifestazione.

Durante la mattinata sono state premiate le aziende che ogni anno partecipano al concorso della vitelle da carne pregiato. Il primo premio vitelli da macello è andato all’azienda L’Oleandro di Marco Sciarri, seguito da Livietta Giannini e dalla società agricola Valentini. Per le vitelle da macello primo posto nel podio per l’azienda Bennati Giordano e Antonio seguita da L’Oleandro e da Marco Porcelli. Per la categoria gruppo affermazione per ancora per Marco Sciarri con l’azienda L’oleandro seguita da Bennati Giordano e Antonio.

Oltre 120 i disegni in lizza al concorso "Matite e pennarelli per il vitellone" a cui hanno partecipato le scuole cortonesi. A tarda mattinata è arrivato anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani che ha ribadito la bontà di iniziative come questa. "Da parte della Regione ci sarà sempre un sostegno convinto ad iniziative di valorizzazione, perché ci riportano ad una autenticità dei valori grazie soprattutto agli allevamenti di Chianina della Valdichiana che sono storia e cultura della nostra Toscana. Da Cortona parte un messaggio di vicinanza convinta agli allevatori, che sono onore e prestigio per tutta la Regione".

Il programma della manifestazione prevede per la giornata di oggi due momenti sportivi: la passeggiata ecologica gruppo trekking Camucia e il raduno del gruppo ciclistico Val di Loreto "La Cortonese". Non mancheranno dimostrazioni ed esibizioni con animali della tradizione contadina, la sfilata con mezzi agricoli d’epoca.