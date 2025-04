Lo trovano morto: aveva portato fuori il cane, l’animale torna da solo e scatta l’allarme

Terranuova Bracciolini (Arezzo), 19 aprile 2025 – E’ stato trovato morto nel fiume Ciuffenna all’alba di sabato. Tragedia a Terranuova Bracciolini per la scomparsa di un 56enne, trovato privo di vita nel corso d’acqua dopo ore di ricerche. Tutto comincia nella tarda serata. L’uomo esce di casa e porta il suo cane a fare una passeggiata. Verso mezzanotte l’animale è tornato a casa da solo, senza il suo padrone.

E’ scattato quindi l’allarme, dato dalla famiglia dell’uomo. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Arezzo. E’ scattato infatti il piano della Prefettura che si mette in moto in questi casi per le persone scomparse. Sono intervenuti una squadra dei Vigili del Fuoco proveniente dalla centrale di Arezzo, insieme ad un'Unità di Comando Locale (Ucl) con personale specializzate in Topografia Applicata al Soccorso (Tas) e i cinofili del comando di Siena.

Alle sei del mattino di sabato la scoperta del corpo nel fiume. La salma è stata recuperata dalla squadra dei Vigili del Fuoco e successivamente trasportata all'ospedale della Gruccia.

Sul posto erano presenti anche il personale del 118, i carabinieri di Terranuova Bracciolini e i volontari. Profondo il cordoglio a Terranuova. Si cerca adesso di capire cosa sia accaduto. L’uomo potrebbe avere avuto un malore. Sono gli uomini dell’Arma adesso a ricostruire l’accaduto.