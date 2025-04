Ore di paura per una donna scomparsa nei boschi di Sesto Fiorentino. Si alza l’elicottero, ritrovata

Firenze, 7 aprile 2025 – Ricerche senza sosta per rintracciare una donna scomparsa durante un’escursione con i suoi famigliari nei boschi di Sesto Fiorentino. Nella mattinata di oggi, 7 aprile, i vigili del fuoco del comando di Firenze, con il distaccamento di Fi-Ovest, di Calenzano e dalla sede Centrale, hanno attivato le ricerche con l'invio delle squadre di terra e i reparti specialistici come il Nucleo Sapr (Droni) i cinofili e il personale Tas che ha coordinato con il funzionario le ricerche. Sul posto è intervenuto personale del volontariato attivato dal piano di ricerche.

La donna era dispersa in zona impervia ed è riuscita a mettersi in collegamento telefonico con il personale della sala operativa dei vigili del fuoco. Purtroppo, a causa del vecchio telefono, è stato impossibile individuare la posizione dell’escursionista. E’ stato quindi richiesto l’intervento di un elicottero della Marina Militare che, una volta sul posto, ha effettuato una serie di passaggi per restringere il campo di ricerca utilizzando un drone con termocamera e con lifeseeker, un dispositivo per emulare una cella telefonica che permette di restringere l'area di ricerca.

Questa mattina, un uomo ha poi segnalato la presenza di una donna in zona boschiva. Subito sul posto carabinieri e vigili del fuoco con le squadre cinofili che il controllo dei parametri. Sul posto è intervenuto l’elicottero Drago 70 del reparto volo di Cecina che ha recuperato la donna e trasferita in zona sicura per l’affidamento al personale sanitario.