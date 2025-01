Scomparsa nel bosco, poi ritrovata. L’abbraccio al vigile del fuoco dopo il lieto fine

San Casciano (Firenze), 30 gennaio 2025 – Momenti di apprensione nella mattina di giovedì 30 gennaio per una giovane ragazza che si era addentrata nel bosco in via Scopeti, senza fare ritorno all’auto parcheggiata in una strada senza sfondo.

Il ragazzo che era con lei, non vedendola tornare, si è preoccupato, ha cominciato a chiamarla, ma senza ottenere risposta. Così ha deciso di portarsi su via Scopeti dove ha fermato una macchina di passaggio pregando il conducente di aiutarlo a trovare la ragazza. Il passante ha chiamato il 112 che ha inviato sul posto una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Impruneta, un’ambulanza della Misericordia di Impruneta e una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di San Casciano Val di Pesa. Subito sono iniziate le ricerche in mezzo al bosco. Per affrettare i tempi è stato chiesto anche l’intervento dell’elicottero “Drago” dei vigili del fuoco. Ma passata un’ora circa ecco che via radio è arrivata la buona notizia: la ragazza era stata ritrovata dai vigili del fuoco nel bosco, infreddolita. Le è stata messa addosso la giacca di un vigile del fuoco e riportata su via Scopeti dove ad attenderla c’era il personale sanitario.

La persona che era con lei, quando ha visto la ragazza sana e salva, si è gettato tra le braccia del capo squadra dei vigili del fuoco in segno di riconoscimento. Nel frattempo anche l’elicottero “Drago” ha sorvolato il bosco degli Scopeti, ma per fortuna era tutto concluso con un lieto fine.