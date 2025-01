Grande impegno nelle ricerche di scomparsi

Il 2024, per i volontari di Anpana, è stato impegnativo soprattutto per le ricerche delle persone scomparse. In tutta la Provincia, sono state sette le ricerche dei dispersi, mentre undici le attivazioni. Un lavoro che, senza il prezioso aiuto dei volontari a quattro zampe, non sarebbe stato possibile. La Ucs (Unità Cinofila da Soccorso) di Anpana, con i suoi sei splendidi cani soccorritori, è purtroppo diventata celebre durante le festività natalizi con la tragedia di Molazzana.

Un impegno che si è protratto a causa della scomparsa di una persona a Camaiore. Il team è formato da Paolo Fenili, con il fantastico Billy, cane specializzato nella ricerca di persone sotto le macerie, le valanghe e in superfice; Gabriele Mollia con Freya, Simona Sartini con Kalù, Elena Caccavale con Pina, Dario De Ruberto con Juneau e Maria Chiara Stanghellini con Rania, cagnolina molecolare "mantrailing".

Prosegue, inoltre, la distribuzione di cibo per gli animali in difficoltà. Tanti coloro che hanno deciso di donare cibo in scatola all’Associazione presso il punto vendita Conad di Sant’Anna. "Siamo molto contenti perché le donazioni sono state davvero tante - spiega il volontario Angelo Bertocchini - Suggeriamo ai cittadini di acquistare anche cibo per gatti, che scarseggia sempre".

I volontari di Anpana si occupano del servizio pre-affido: "Quando qualcuno decide di adottare un cane, prevalentemente dal sud Italia, il canile o l’associazione ci affida il controllo della famiglia per valutare se è tutto in regola".

Giulia Prete