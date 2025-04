Prato in ansia per Arianna: “E’ scomparsa da due giorni, aiutateci a trovarla”

Prato, 19 aprile 2025 – Tutti in ansia per Arianna. Stanno circolando ormai da qualche ora numerosi appelli, diffusi via social, per ritrovare Arianna Pedna, una ragazza di Prato di cui non si hanno più notizie da almeno un paio di giorni.

In base a quanto raccontato da chi l’ha vista l’ultima volta, è uscita di casa giovedì mattina 17 aprile e da lì in poi non ha più dato notizie di sé. Indossava pantaloni di tuta neri, felpa nera tinta unita, k-way nero, scarpe nere con una riga bianca sopra marcate Saucony. Ha una panda grigio scuro. L’ultimo contatto risalirebbe a ieri pomeriggio, 18 aprile, quando il suo cellulare è stato agganciato ad una cella vicino a Viareggio. Da lì in poi si sono perse le tracce: la ragazza ha il telefono spento e non risponde agli appelli.

I post con cui si fa appello a chiunque abbia notizie sono stati condivisi anche dall’associazione Penelope Toscana e da alcuni centri sociali dell’area fiorentina che la ragazza, molto conosciuta per il suo attivismo, era solita frequentare.