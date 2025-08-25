Arezzo, 25 agosto 2025 – È morto Fabio Sabbioni, il meccanico dei record, a pochi mesi dal suo 98esimo compleanno. La famiglia lo ha annunciato con un messaggio sui social: “Per noi era prima di tutto un marito, padre, suocero e nonno che ha dedicato la sua vita alla famiglia. Ma è stato anche un uomo da Guinness”.

Fabio Sabbioni al volante del carro attrezzi

Classe 1927, Sabbioni era il meccanico in attività più longevo al mondo, riconosciuto ufficialmente dal Guinness dei Primati. A gennaio, a 97 anni, aveva persino rinnovato la patente fino ai 99. La sua officina di via Giambattista Vico era diventata un simbolo, e lui non smetteva mai di ripetere: “Il lavoro è vita”.

Ancora fino a pochi mesi fa riparava auto e guidava il carro attrezzi, come aveva fatto persino per Giulio Andreotti nel 1985. Una passione che non lo aveva fermato nemmeno dopo il furto del suo mezzo: lo aveva ricomprato e continuava a uscire per i soccorsi. Dal 1979 aveva scelto di lavorare in proprio, senza mai saltare un giorno. La sua straordinaria costanza lo ha portato a entrare due volte nel Guinness.

Fabio Sabbioni al volante del carroattrezzi. Il Guinness dei primati ha certificato ancora una volta che è lui il meccanico più vecchio del mondo

A confermare la sua attività non solo le fatture, ma persino una visura camerale in inglese aggiornata a gennaio 2025. “Il segreto di mio padre è stato non fermarsi mai – aveva raccontato la figlia Fulvia – Per il Guinness abbiamo inviato ogni documento necessario, dai libri contabili alle fatture più recenti”.

Sul sito ufficiale dei record si legge: “Fabio Sabbioni lavora ancora come meccanico e offre assistenza stradale in tutta Italia”. Aveva iniziato giovanissimo, aiutando il padre in fattoria e poi gli inglesi durante la guerra. Dal ’58 al ’79 aveva gestito una concessionaria Ford. La camera ardente è allestita alla Croce Bianca, i funerali oggi alle 11 nella chiesa di San Leo.