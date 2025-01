Meccanico da record a 97 anni. È il più anziano, interviene lui al volante del carroattrezzi

Arezzo, 13 gennaio 2025 – A 97 anni suonati (quest’anno va per i 98), Fabio Sabbioni è il meccanico in attività più vecchio al mondo. E a ritirarsi non ci pensa proprio. Il primo record l’aretino lo ha ottenuto nel 2022, ma adesso il Guinness dei primati lo ha ufficialmente rinnovato. Idem per la patente, validata per i prossimi due anni così che un giorno sì e l’altro pure Sabbioni esce col carroattrezzi a recuperare auto in panne.

“Mio padre non si ferma mai, certo non lavora come 30 anni fa senza sosta e senza guardare alle festività, ma anche ieri era sul carroattrezzi a recuperare un’auto. Ha passato la sua vita a discutere con mia mamma – spiega la figlia Fulvia – per tutti gli anni in cui ha lavorato in autostrada al soccorso stradale, rispondeva a chiamate notte e giorno. Prima aveva anche aziende e riparava i camion, adesso si limita alle auto. Gli hanno rinnovato qualche mese fa la patente per altri due anni. Il Guinnes World Record ci ha appena scritto per notificare il suo secondo record al 30 dicembre 2024 come meccanico in attività più vecchio al mondo”.

“Il mio segreto? È non fermarmi mai. Questo lavoro è la mia vita”, dice Fabio Sabbioni. Classe 1927 nato il 27 ottobre di quasi 98 anni fa, continua a svolgere ogni giorno il suo lavoro nell’officina di via Giambattista Vico.

A Pratacci aggiusta auto e lavora da solo. Dal 1979 si è messo in proprio e da allora non ha perso un giorno. “Ancora guido il carroattrezzi – dice Sabbioni – qualche mese fa mi hanno rinnovato la patente per due anni e mi capita di andare in giro a recuperare auto. Sono molto felice di essere entrato di nuovo nel Guinness dei Primati”.

Sono stati amici e parenti a inviare tutta la documentazione seguendo la rigida procedura per entrare nel Guinnes World Record. Tante le carte da produrre per attestare che Sabbioni fosse davvero in attività e non facesse il meccanico per passatempo.

“In passato hanno voluto vedere i libri contabili – spiega la figlia Fulvia – era necessario certificare che mio padre fosse sempre in attività. Questa volta hanno preso come riferimento la data dell’ultima fattura emessa, ma a testimonianza più recente c’è anche la visura camerale in inglese fatta a gennaio 2025. Mio babbo fino al ‘79 è stato in società, poi si è messo in proprio e ancora lavora. Tutto il materiale è stato scannerizzato e inviato al Guinness”.

“Fabio Sabbioni ha iniziato come meccanico a 19 anni e lavora ancora nella sua officina situata ad Arezzo, in Italia – si legge nel sito ufficiale dei record - Lavora anche come servizio di assistenza stradale e viaggia in tutta Italia”.

Sabbioni è convinto che sia il lavoro a mantenerlo in forma. “Ho cominciato a lavorare piccolissimo nella fattoria dove lavorava mio padre, durante la guerra nel ‘44 e nel ‘45 sono andato a lavorare per gli inglesi che scaricavano le munizioni dai camion lungo le strade della Valdichiana”.

Sabbioni ha da sempre la passione per il mestiere di meccanico: ha iniziato come apprendista prima e dipendente poi, il suo titolare aveva una concessionaria Ford e quando l’ha lasciata, lui l’ha rilevata insieme a un socio con il quale ha lavorato dal ’58 al ’79.

Nel 1965 quando ha aperto l’Autostrada del Sole si è occupato anche del soccorso stradale. Lo ha fatto per 35 anni tra Valdarno e Valdichiana per Autostrade aprendo un’officina all’uscita del casello.