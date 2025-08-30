Ingegnere in pensione muore a oltre un mese dall’incidente. Lascia sette nipoti

Arezzo, 30 agosto 2025 – È deceduto dopo 48 giorni di sofferenze Giuseppe Polvani, 87 anni, ingegnere in pensione, che era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale l'11 luglio nella zona di Castiglion Fiorentino (Arezzo) tra Manciano e Brolio, in Valdichiana.

L'uomo, trasportato inizialmente al policlinico Le Scotte di Siena e poi all'ospedale della Gruccia di Montevarchi, aveva riportato un grave trauma spinale. Secondo la dinamica ricostruita finora la Fiat Punto guidata da Polvani si scontrò con un'Alfa Romeo Giulietta condotta da un 28enne della provincia di Arezzo. Dopo l'incidente fu aperta un'inchiesta per lesioni, ma con il decesso il fascicolo, affidato alla pm Julia Maggiore, potrebbe essere riqualificato con l'ipotesi di omicidio stradale.

I rilievi erano stati effettuati dalla polizia municipale di Castiglion Fiorentino. L'autopsia sarà eseguita la prossima settimana. Polvani, stimato ingegnere in pensione, lascia due sorelle e sette nipoti.