Mondo del lavoro. Ecco l’archivio digitale

Si chiama "www.operaiamaconclasse.it" l’archivio digitale dedicato alla memoria video – fotografica del mondo del lavoro a San Giovanni. E’ nato su iniziativa della Società Operaia APS (già di Mutuo Soccorso) ed è intitolato a Cristiano Marini che ne fu a lungo presidente. Prematuramente scomparso a soli 53 anni, fu appassionato di storia locale e ricoprì il ruolo di assessore comunale alla Cultura. A suo tempo aveva lanciato l’idea di creare l’archivio convinto che le vicende cittadine fossero legate a filo doppio con quelle dei suoi opifici e fabbriche, le vetrerie, le fornaci, gli stabilimenti di ceramica, la Ferriera che, da fine Ottocento, ha profondamente modificato l’assetto urbano, triplicando i residenti.

E non a caso l’archivio ricalca il titolo della mostra fotografica allestita nel 2009 per documentare un secolo di lavoro in città organizzata dalla stessa Aps insieme al Fotoclub "Il Palazzaccio" e all’Associazione Culturale "I ViSiONARi". A dar corpo al progetto alcuni amici di Marini - Gabriele Basi, Paolo Melani, Fernando Orbi, Gianna Rodi - che si sono avvalsi del contributo di collezionisti, storici e docenti universitari per preservare qualità delle immagini, attendibilità delle fonti e rigore nella ricostruzione storica.

"Si tratta di uno straordinario strumento di conservazione della memoria collettiva, rende omaggio al lavoro, alle persone e alle storie che hanno costruito la nostra identità - ha dichiarato il sindaco Valentina Vadi - e valorizza l’eredità lasciata da Cristiano che ha dedicato la propria vita alla cultura e all’impegno sociale". L’archivio Marini è disponibile online ed è pensato per essere aggiornato e per favorirne la fruizione di cittadini, studenti e ricercatori interessati allo studio delle radici industriali della valle. Domani alle 21.15, a Palomar, la presentazione ufficiale.