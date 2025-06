Miniconf sfila a Pitti Bimbo. Dagli abiti ecosostenibili all’innovazione tecnologica

Miniconf, l’azienda di Ortignano Raggiolo leader nell’abbigliamento per bambini, torna a Pitti Bimbo nella seconda edizione del 2025, ovvero quella in programma proprio in questi giorni.

Alla fiera, punto di riferimento per il kidswear internazionale, Miniconf partecipa con le collezioni primavera estate 2026 dei brand di proprietà Sarabanda, Minibanda e iDO e le licenze Ducati e Roy Roger’s Kids, ma anche con un nuovo progetto dedicato allo sviluppo dell’intelligenza artificiale nei processi aziendali, dedicato in particolare ai suoi giovani dipendenti.

Dopo "Infinity love", il progetto incentrato sulla durabilità dei capi, utilizzabili così non da un solo bambino, ma anche dai fratelli e cugini, adesso l’azienda casentinese ha attivato anche una collaborazione con Polimi Artificial Intelligence Research and Innovation Center (Airic), una nuova struttura interdipartimentale del Politecnico di Milano, che riunisce le principali competenze dell’ateneo su intelligenza artificiale e innovazione digitale.

La missione di Airic è quella di aiutare le aziende a mettere a fuoco i rischi e le potenzialità dell’intelligenza artificiale.

Una collaborazione seguita in Miniconf dal team di Analisi Dati, dal Dipartimento IT e dal Gruppo Giovani, che sta contribuendo allo sviluppo di competenze interne nell’ambito dell’intelligenza artificiale.

L’obiettivo è introdurre un modello di previsione avanzato, basato su tecnologie AI, capace di supportare in modo efficace ed efficiente le previsioni di vendita e di produzione, evitando sovrapproduzioni e quindi migliorando anche le performance di sostenibilità.

Un nuovo importante progetto dedicato in particolare al "Gruppo Giovani", creato nel 2023 per i dipendenti under 35 e che ha tra i suoi obiettivi quello di far crescere i giovani talenti Miniconf, allenando competenze e saperi.

E questo progetto va proprio in questa direzione con l’azienda casentinese Miniconf che continua ad investire sulle persone per creare nuove professionalità che arricchiranno tutto il territorio casentinese.

In questo caso i suoi dipendenti più giovani che avranno sempre a che fare con l’intelligenza artificiale.