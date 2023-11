Meteo Toscana, arriva la prima neve sui monti del Casentino

Chiusi della Verna (Arezzo), 25 novembre 2023 – Prime leggere nevicate in provincia di Arezzo. Con l’arrivo del freddo e il brusco calo delle temperature, la neve è comparsa in Casentino nella zona del santuario della Verna, all'Alpe di Catenaia, sul Pratomagno e sulle cime più alte della Valtiberina.

La prima neve a Chiusi della Verna

Nessun disagio con la coltre bianca che non è andata oltre pochi centimetri, anche se in previsione di ulteriori abbassamenti di temperatura sono consigliati equipaggiamenti da neve ed Estra attenzione nel percorrere strade in ore notturne. In pianura qualche disagio per il forte vento di tramontana.