Meteo: sciabolata artica sulla Toscana. Venti forti e temperature in picchiata. Le previsioni

Firenze, 25 novembre 2023 – Venti forti, temperature in picchiata e neve in arrivo sugli Appennini. La sciabolata artica del ciclone Attila è pronta ad abbattersi anche sulla Toscana: secondo le previsioni, il crollo delle temperature sarà anche di 10-12 gradi.

Freddo e gelo

Il freddo resterà imprigionato soprattutto al Nord per una settimana: non si escludono deboli fioccate anche in Pianura Padana, ma le gelate saranno estese, in una prima fase, anche alle pianure del Centro. Insomma già a partire dalle prossime ore il gelo si impadronirà di tutta l'Italia in varie forme: al Nord vedremo scendere il termometro sottozero anche in città durante la notte, anche al Centro avremo delle gelate notturne in pianura e nevicate deboli fino a 400-600 metri sull'Appennino.

Il freddo poi sarà acuito, accentuato, aumentato, dal forte vento e dall'effetto 'wind-chill', dal raffreddamento causato appunto dal vento: le 'temperature percepite' scenderanno a causa delle raffiche ad oltre 80-100 km/h attese sui crinali ma localmente anche in pianura, soprattutto nelle zone raggiunte dal Foehn e dalla Tramontana più sostenuta. Domenica il maltempo abbandonerà il Sud dove il tempo tornerà asciutto, ma il risveglio sarà gelido ovunque; anche a Firenze e Roma scenderemo sottozero di qualche grado e l'effetto 'wind-chill' sarà molto intenso.

Per quanto riguarda la nuova settimana, al centro sud aria molto umida proveniente da Ovest porterà piogge e un graduale rialzo termico: nella giornata di martedì 28 novembre potremmo avere piogge torrenziali sul Centro-Basso Tirreno ma neve solo sulle cime più alte dell'Appennino.

Ecco le previsioni per la Toscana a cura del Consorzio Lamma

Domenica 26 novembre

sereno o poco nuvoloso con locali addensamenti tra Arcipelago e fascia costiera e transito di velature tra il pomeriggio e la sera. Venti: deboli variabili, tendenti a divenire occidentali. Mari: mossi. Temperature: minime in calo con gelate diffuse nei fondovalle (fino a -2 e -4 nei fondovalle dell'interno), massime in lieve aumento sui rilievi, in lieve diminuzione sulle pianure interne.

Lunedì 27 novembre

Rapido aumento della nuvolosità già dalle prime ore del mattino fino a cielo generalmente nuvoloso o localmente molto nuvoloso; possibili locali e deboli precipitazioni, più probabili sulle zone di nord ovest e costiere (deboli nevicate oltre 1200-1300 metri). Nubi in ulteriore aumento dalla tarda serata e nella notte con possibili piogge che dalla costa si estenderanno al resto della regione. Venti: deboli variabili nell'interno. Dalla sera moderati-forti di Libeccio sulla costa centro-settentrionale e sui rilievi. Mari: tra poco mossi e mossi con moto ondoso in aumento in serata. Temperature: minime in aumento, ma con ancora locali deboli gelate nei fondovalle; massime in calo, in lieve aumento in montagna.

Martedì 28 novembre

Inizialmente sereno o poco nuvoloso con aumento della nuvolosità dal tardo pomeriggio a partire dalla costa. Venti: variabili in decisa attenuazione, tendenti a disporsi da sud in serata. Mari: tra poco mossi e mossi. Temperature: in calo sensibile le minime con gelate mattutine nei fondovalle dell'interno. Lieve calo anche nei valori massimi.